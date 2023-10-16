Бразильский защитник «Сочи» Мигел может покинуть команду в декабре
Жоао Хеманн, представитель полузащитника «Сочи» Мигеля, сообщил, что бразилец, скорее всего, покинет клуб в декабре, но может продолжить карьеру в другой российской команде.
В нынешнем сезоне бразильский хавбек провел 11 матчей в МИР РПЛ и забил 1 гол.
— Ситуация в «Сочи» непростая. Очень вероятно, что Мигель сменит клуб уже в декабре. Ему нравится Россия, и он может продолжить карьеру в другом клубе из РПЛ, — приводит слова агента Sport24.
На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16 е место в турнирной таблице РПЛ.