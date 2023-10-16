Россия ушла от поражения в матче с Кенией
Товарищеский матч между сборными России и Кении завершился вничью. Команда по два раза поразили ворота друг друга. При этом стоит отметить, что подопечные Валерия Карпина смогли уйти от поражения за минуту до конца основного времени встречи.
Счёт в матче открыли россияне: на 8-й минуте забитым голом отметился нападающий Александр Соболев. Однако уже на 16-й минуте кенийцы смогли отыграться, а на 36-й минуте — выйти вперёд.
Сравнять счёт и добиться ничей Россия смогла только на 89-й минуте, когда Иван Обляков поразил ворота соперника.
Напомним, 12 октября сборная России в товарищеском матче победила Камерун.