Спортивный директор «Ювентуса» сравнил покупку футболистов с выбором девушки

«Мы стараемся допускать как можно меньше ошибок, однако их всё равно много. Покупку футболиста можно сравнить с той самой девушкой. Приводишь её домой и понимаешь, что она не готовит, не стирает, не гладит… Есть много динамик, на которые стоит обратить внимание. Нужно понять параметры сравнения, чтобы определить игроков. Было допущено много ошибок, а затем были сделаны позитивные вещи, и я тоже им благодарен», — приводит слова Джунтоли JuventusNews24.