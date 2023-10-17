Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной

«Очередная победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы остаёмся сильными», — написал Роналду в одной из социальных сетей.

За восемь туров отбора португальцы обыгрывали такие национальные команды, как Люксембург (6:0, 9:0), Лихтенштейн (4:0), Босния и Герцеговина (3:0, 5:0), Исландия (1:0) и Словакия (1:0, 3:2). Подопечные Роберто Мартинеса ни разу не теряли очки. Команда досрочно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдёт летом в Германии.