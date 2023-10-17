Канчельскис вошел в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в истории английской Премьер-лиги. В сотню лучших вошёл известный в прошлом российский игрок Андрей Канчельскис — он занял 99-е место в рейтинге. Лучшим же футболистом в истории АПЛ признан бывший французский форвард Тьерри Анри .

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Кроме того, он известен по выступлениям за английские «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», а также за итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс».