Кержаков рассказал, почему завершил карьеру футболиста в 34 года

«Нужно уметь вовремя уходить? Безусловно. Как говорила Фаина Раневская, лучше на час раньше, чем на секунду позже. У меня тоже был такой опыт — с «Зенитом», когда завершал карьеру. Все говорили, что мог бы ещё поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. А если бы я не сделал это тогда, то потом такой возможности у меня, скорее всего, не было бы.



Я понимал свою роль в «Зените» того периода, с Мирчей разговаривал о ней. Луческу тоже, кстати, замечательный человек, о котором у меня остались очень добрые воспоминания. Он мне обозначил то, что от меня хотел, и я с этим согласился. Были ребята, которые на тот момент играли сильнее меня.



Чего он хотел? Чтобы я своим примером показывал, каким должно быть отношение к делу. В итоге я, наверное, провёл больше всех тренировок за сезон. Думаю, что если бы его [Луческу] не убрали, то и я бы ещё остался. Но досады нет, это футбол.



Сразу увидел, что Роберто Манчини я не нужен? Конечно. Никто в клубе мне не говорил, что я нужен. Контракт закончился, и я решил завершить карьеру. Я [при Манчини] и ни в одной тренировке не участвовал. Не звали», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».