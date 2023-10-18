Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли высказался насчет своей дисквалификации

«Я думал было начать извиняться перед фанатами «Ювентуса» и всеми футбольными болельщиками после моей ошибки… Но меня шокируют фейковые истории в газетах, полные фальшивых подробностей. Делается это только для того, чтобы выставить меня в дурном свете. Скоро я предоставлю подробности», — приводит слова Фаджоли известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).