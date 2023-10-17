Кержаков назвал лучшего тренера в своей карьере

«Кого считаю лучшим тренером? Всегда за рамки вывожу Юрия Морозова, потому что он дал мне путь в большой футбол. Если же анализировать тех, с кем работал, уже будучи взрослым игроком, то в клубном футболе это Лучано Спаллетти. Отзывался о нем не лучшим образом? Став тренером, пересмотрел взгляд на его поступки. Тогда мне казалось двуличием его отношение к Халку и к другим футболистам. Но он понимал, что к каждому нужен свой подход», — сказал Кержаков.