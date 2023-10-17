Гершкович: предлагал вариант сформировать вторую сборную России

«Стоит ли сформировать вторую сборную? Уже говорил об этом с руководителям РФС и сборной, предлагал такой вариант. Более того, если иметь первую, вторую, молодёжную сборные плюс команду легионеров РПЛ, не выступающих за свои страны, а таких у нас много, это отчасти решит проблему спаррингов.