Футболиста отстранили от тренировок из-за поста в поддержку Палестины

Клуб высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу "Майнц" отстранил от игр и тренировок нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази из-за поста игрока в соцсетях в поддержку Палестины. Об этом сообщает пресс-служба "Майнца".

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Эль-Гази опубликовал пост, в котором заявил, что Палестина "будет свободна от реки и до моря".

"Майнц" освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр, освобождение является ответом на удаленную публикацию 28-летнего игрока в социальной сети в воскресенье вечером. Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. "Майнц" признает, что существуют разные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который продолжается уже несколько десятилетий. Однако клуб дистанцируется от содержания поста, поскольку он не отражает ценности нашего клуба", - говорится в заявлении.

Эль-Гази 28 лет, он выступает за "Майнц" с сентября 2023 года. Ранее футболист играл за нидерландские "Аякс" и ПСВ, английские "Астон Виллу" и "Эвертон", французский "Лилль". За сборную Нидерландов Эль-Гази провел два матча.