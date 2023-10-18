Вратарь сборной Перу помешал фанату сделать фото с Месси

Во время матча отбора чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Перу на поле выбежали двое фанатов, чтобы сфотографироваться с нападающим Лионелем Месси. Сначала работники стадиона задержали одного болельщика и выпроводили с поля. Затем на газон прорвался еще один фанат, которого остановил вратарь сборной Перу Педро Гальесе.

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Голкипер прервал забег фаната, а следом сотрудники стадиона повалили его на газон. У парня выпал телефон, который Гальесе поднял и выкинул.

Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:0. Благодаря этому забитому мячу Месси стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Аргентина после четырех проведенных матчей занимает первое место в группе с 12 очками. Вторую строчку делят сразу четыре команды: Уругвай, Бразилия, Венесуэла и Эквадор, набравшие по 7 очков.