Был назван игрок «Зенита», от которого надо было избавляться, как от Дзюбы

«Некоторым футболистам уже приелось находиться в «Зените» и все время выигрывать. А кому-то просто — сидеть в запасе, выходя на две-три минуты. В «Зените» немного запоздал момент, когда следовало резко поменять состав... Тот же Ерохин. Он, наверное, хороший футболист, но засиделся здесь. И от Дзюбы, как я говорил, надо было раньше избавляться, отправлять в другой клуб», — сказал Угаров.