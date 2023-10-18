Карпин ответил на критику Быстрова, назвавшего дровами сборную Кении

«Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.



Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», — сказал Карпин.