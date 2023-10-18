Митрофанов рассказал о проблемах поиска соперников для сборной России в ноябре

«Ноябрьские матчи — сложная тема, потому что большое количество команд уже начало отбор к разным соревнованиям. В этом есть проблема. Но мы работаем, надеемся, что получится», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Международная пауза в ноябре продлился с 13 по 21 число. Напомним, в конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах по своей эгидой. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном(0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).