Хаджи: Абаскалю давно надо было отстранять Соболева

«Слухи, что Абаскаль отстранил Соболева? Тренер вправе применять дисциплинарные меры к игрокам. Абаскаль даже поздно занялся этим. Нужно было давно это делать, потому что видно, что команда ведёт себя расхлябанно. Тогда бы не было этих удалений у Соболева. А теперь он мяч забил в сборной — звезда!



Отсутствие дисциплины у «Спартака» видно на поле. Непонятно, что творится. Уже игроки начинают править командой? Менталитет европейского тренера не совпадает с менталитетом российских игроков: чуть дашь поблажку — сядут на шею. Тренировочный процесс, подготовка, питание — это всё обязательно. Если один не будет это выполнять, второй не будет, то произойдёт разлад в команде. На футболистов смотришь, а они как неумёхи какие-то», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.