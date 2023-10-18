Губерниев пошутил о конфликте Соболева и Абаскаля

«Хочется понять, зачем Абаскаль все время приглашает Соболева на завтрак. Александр любит завтракать с женой, это странное отношение тренера. Завтраки — дело интимное. Александру, наверное, нравится с женой завтракать. Мне кажется, боливар не выдержит двоих, кто-то должен будет остаться без завтраков в «Спартаке» насовсем. Либо Абаскаль, либо Соболев — только и всего», — заявил Губерниев.