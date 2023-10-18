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Президент «Барселоны» Лапорта получит статус обвиняемого по делу Негрейры

Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры. Об этом сообщает издание AS.

Президент «Барселоны» получит статус обвиняемого по делу Негрейры
© globallookpress.com

По информации источника, судья по делу Негрейры постановил распространить статус обвиняемого не только на Жоана Лапорту но и на «всех лиц, которые были членами совета директоров футбольного клуба „Барселона“ во время его пребывания в должности или которые были интегрированы в организационную структуру клуба и несли эффективную ответственность за принятие решений».

Напомним, ранее в октябре «Барселона» выступила с официальным заявлением по делу Негрейры, отметив, что клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через юристов.

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