Президент «Барселоны» получит статус обвиняемого по делу Негрейры

По информации источника, судья по делу Негрейры постановил распространить статус обвиняемого не только на Жоана Лапорту но и на «всех лиц, которые были членами совета директоров футбольного клуба „Барселона“ во время его пребывания в должности или которые были интегрированы в организационную структуру клуба и несли эффективную ответственность за принятие решений».