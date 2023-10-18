Непомнящий: можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю

«Смотрел последние две игры Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю. Одерживают победы над такими соперниками. Работа на пять с плюсом! Если по десятибалльной шкале, то десять», - приводит слова непомнящего Legalbet.