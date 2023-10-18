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Непомнящий: Можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об участии сборной Казахстана в квалификации Евро-2024.

Непомнящий: можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю
© Официальный сайт Казахстанской футбольной федерации

«Смотрел последние две игры Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю. Одерживают победы над такими соперниками. Работа на пять с плюсом! Если по десятибалльной шкале, то десять», - приводит слова непомнящего Legalbet.

Также Непомнящий добавил, что на счёт окончательного попадания Казахстана на Евро есть сомнения.

Вчера, 17 октября, Казахстан обыграл Финляндию в восьмом туре квалификации Чемпионата Европы 2024. Встреча на стадионе «Олимпийский» завершилась со счётом 2:1.

Казахстан занимает третье место с 15 очками в группе Н с Данией (19 очков), Словакией (19), Финляндией (12), Северная Ирландия (6) и Сан-Марио (0).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Турнир примет 10 стадионов из 10 городов и пройдет с 14 июля по 14 июля.