Уткин заявил, что не позволит «Эгриси» разорить его

Василий Уткин не позволит «Эгриси» разорить его.

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– Вы не платите зарплату футболистам «Эгриси»?

– Ровно у трех игроков есть несколько особенных условий. Они не сопоставимы с тем, что называется зарплатой. Цифры я раскрывать не буду.

У нашей команды вообще нет бюджета. Я крайне признателен нашему партнеру компании «Фонбет» за поддержку. Но вообще-то контракт с «Фонбет» у меня. Команда им объективно неинтересна. Интересен я. А команду я содержу на то, что зарабатываю.

Я уже видел друзей, которые содержали футбольные команды – в том числе высокопрофессиональные. И я видел, как это затягивает и разоряет. Например, Герман Ткаченко и «Крылья Советов». Герман очень долго восстанавливался как бизнесмен после ухода из «Крыльев». Он нисколько не жалел о потраченном, но тем не менее. Я не позволю себе разориться на футбольной команде.

Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду. Я или найду партнера, или смогу убедить действующих партнеров, что команда необходима. Или мне придется минимизировать мое участие во всем этом. Потому что это правда дорого.

И, к сожалению, команды Медиалиги продолжают развиваться как пузырь. Какие зарплаты? Из чего они платятся?