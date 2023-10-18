Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»

«Если это правда, то нужно рассмотреть введение санкций против Бензема. Можно хотя бы отобрать у него «Золотой мяч», но это чисто символическая санкция. Также, и прежде всего, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», — написала Буайе в своих соцсетях.