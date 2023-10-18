Несколько хорватских болельщиков отправятся в тюрьму из-за расистских скандирований

Несколько болельщиков национальной команды Хорватии были приговорены к различным срокам тюремного заключения за расистские скандирования, которые они позволили себе во время минувшего матча квалификации к Евро-2024 с Уэльсом (2:1). Об этом сообщает Footmercato с ссылкой на AFP.

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По информации источника, один из этих болельщиков был приговорён к двум месяцам тюремного заключения, а остальные семь — к 30 дням. Этим людям также будет запрещено посещать матчи национальной сборной на территории Хорватии, а также за границей в течение одного года.