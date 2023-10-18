Украинка забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов

Защитница украинской «Ворсклы» Яна Котик забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В четвертом туре квалификационного раунда женской Лиги чемпионов команда 18 октября сыграла с итальянской «Ромой», уступив со счетом 1:6. В конце встречи при счете 1:4 Котик дважды отправила мяч в собственные ворота. Первая игра в этом противостоянии также завершилась победой итальянок (3:0).

В первом раунде квалификации «Ворксла» обыграла со счетом 4:3 эстонскую «Флору». Далее команда победила эстонский «Осиек» (3:0).