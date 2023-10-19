20-летний нападающий «Милана» пропал без вести в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчёпинг», пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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По информации источника, 20 летний форвард не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители «Норрчёпинга» и его семья не знают, что произошло с молодым футболистом. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель. Эмиль не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Сообщается, что спортивный директор «Норрчёпинга» попытался связаться с Робаком, однако тот не вышел на связь. На данный момент в местных СМИ распространяются сообщения о пропаже футболиста.