$97.37+0.03102.91+0.15

20-летний нападающий «Милана» пропал без вести в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчёпинг», пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

20-летний нападающий «Милана» пропал без вести в Швеции
© Чемпионат.com

По информации источника, 20 летний форвард не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители «Норрчёпинга» и его семья не знают, что произошло с молодым футболистом. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель. Эмиль не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Сообщается, что спортивный директор «Норрчёпинга» попытался связаться с Робаком, однако тот не вышел на связь. На данный момент в местных СМИ распространяются сообщения о пропаже футболиста.

Робак находится в системе «Милана» с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости