Аршавина назвали непонятым гением

«Аршавин был недооцененным и непонятым гением, который просто не совсем вписывался в игру «Арсенала». Здесь его всегда будут помнить за четыре гола на «Энфилде», но Венгер так и не предоставил шанс россиянину сыграть в «Арсенале» в качестве настоящего творца.



Шава был слишком хорош, чтобы тратить свой талант на беготню, но в «Арсенале» все его способности потратили впустую. В России под руководством Гуса Хиддинка Андрей был великолепен! Аршавин был настолько хорош, что Венгер обязан был строить вокруг него команду.



Если бы в «Арсенале» доверили ему сделать то же самое, то не сомневаюсь, Шаву бы спокойно внесли в топ-50 лучших игроков всех времен в АПЛ. К сожалению, в Англии его талант потратили впустую.



Есть версия, что «Арсеналу» Аршавин никогда особо и не был нужен, но его привезли в клуб в качестве подарка от Алишера Усманова. Оглядываясь назад, Андрею следовало перейти в клуб, который ценил бы его талант намного больше», — заявил журналист.