Аршавина назвали непонятым гением
Британский журналист GiveMeSport Пол Браун считает, что российский футболист Андрей Аршавин не реализовал полностью свой потенциал в лондонском «Арсенале». Своим мнением он поделился со Sport24.
«Аршавин был недооцененным и непонятым гением, который просто не совсем вписывался в игру «Арсенала». Здесь его всегда будут помнить за четыре гола на «Энфилде», но Венгер так и не предоставил шанс россиянину сыграть в «Арсенале» в качестве настоящего творца.
Шава был слишком хорош, чтобы тратить свой талант на беготню, но в «Арсенале» все его способности потратили впустую. В России под руководством Гуса Хиддинка Андрей был великолепен! Аршавин был настолько хорош, что Венгер обязан был строить вокруг него команду.
Если бы в «Арсенале» доверили ему сделать то же самое, то не сомневаюсь, Шаву бы спокойно внесли в топ-50 лучших игроков всех времен в АПЛ. К сожалению, в Англии его талант потратили впустую.
Есть версия, что «Арсеналу» Аршавин никогда особо и не был нужен, но его привезли в клуб в качестве подарка от Алишера Усманова. Оглядываясь назад, Андрею следовало перейти в клуб, который ценил бы его талант намного больше», — заявил журналист.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.
Сейчас экс-футболист работает в петербургском «Зените» в качестве функционера. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.