Стала известна зарплата Месси в "Интер Майами"

Месси перешел в "Интер Майами" в июне после двух сезонов, проведенных во французском ПСЖ. За "Интер Майами" он провел 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ним "Интер Майами", основанный в 2018 году, завоевал первый трофей в истории - Кубок лиг.

Месси 36 лет, он является рекордсменом по числу трофеев - на его счету 44 титула. С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. В 2021-2023 годах в составе ПСЖ аргентинец 2 раза стал чемпионом Франции и 1 раз выиграл суперкубок страны. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем "Финалиссимы" (2022), Кубка Америки (2021), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).