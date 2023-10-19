Вратаря «Енисея» дисквалифицировали на три матча

Вратаря «Енисея» Евгения Ставера дисквалифицировали на три матча из-за агрессии в сторону болбоя, который долго на отдавал ему мяч в матче против подмосковных «Химок».

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Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам прошедшей встречи. Она прошла 14 октября и завершилась победой «Химок» со счетом 1:0.

Инцидент с болбоем произошел, когда мяч покинул пределы поля. Ставер хотел быстрее забрать его у болбоя, но тот специально отошел подальше, из-за чего кипер «Енисея» выкрикнул в адрес мальчика нецензурные слова.

После игры Ставер вместе с другими игроками «Енисея» подбежал в сторону болбоя. Это было показано в прямой трансляции. На видео видно, как вратарь схватил мальчика и стал давить на него. Ставера оттащили, после чего арбитр показал ему красную карточку.