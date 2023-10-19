Селюк считает, что у Абаскаля проблемы с российскими игроками

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля есть проблемы с российскими игроками.

© Спорт день за днем

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что между Абаскалем и нападающим «красно-белых» Александром Соболевым произошел конфликт, из-за которого футболист был отстранен от тренировок с командой. Сейчас он находится в расположении сборной России.

По данным Карпова, Абаскаля не устраивало поведение Соболева – он нарушал дисциплину в команде, в том числе, несколько раз отсутствовал на завтраках.

«С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались. Я не имею в виду конкретного футболиста. Они получают деньги, которые в Европе они не получали бы – 10 или 15 тысяч евро в месяц. А у нас получают миллионы», – приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

После 11-ти туров РПЛ «Спартак» идет 6-м с 17 очками. Подопечные Абаскаля пять раз выиграли и четыре раза проиграли.

Соболеву 26 лет. Он перешел в «Спартак» в 2020 году и самарских «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне футболист сыграл в 9 матчах РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.