Вратарем «Милана» в матче с «Ювентусом» станет Миранте, не игравший два года

Голкипер «Милана» Марко Спортьелло не примет участие в матче 9-го тура Серии А с «Ювентусом» из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

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По информации источника, у вратаря «россонери» обнаружено повреждение икроножной мышцы. В связи с этим Спортьелло будет вне строя не менее 10 дней.

Напомним, основной вратарь «Милана» Майк Маньян пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в матче с «Дженоа» (1:0), с «Ювентуса» в стартовом составе выйдет 40-летний Антонио Миранте. Последний раз он начинал игру в стартовом составе более двух лент назад — в мае 2021 года, будучи игроком «Ромы».