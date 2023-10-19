Вратарем «Милана» в матче с «Ювентусом» станет Миранте, не игравший два года

Место в воротах «Милана» в игре с «Ювентусом» займёт Миранте, не игравший больше двух лет
Голкипер «Милана» Марко Спортьелло не примет участие в матче 9-го тура Серии А с «Ювентусом» из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, у вратаря «россонери» обнаружено повреждение икроножной мышцы. В связи с этим Спортьелло будет вне строя не менее 10 дней.
Напомним, основной вратарь «Милана» Майк Маньян пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в матче с «Дженоа» (1:0), с «Ювентуса» в стартовом составе выйдет 40-летний Антонио Миранте. Последний раз он начинал игру в стартовом составе более двух лент назад — в мае 2021 года, будучи игроком «Ромы».
Встреча между командами состоится в воскресенье, 22 октября. Начало игры в 21:45 мск. На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков после восьми туров. «Милан» идёт на первой строчке, имея в активе 21 балл.