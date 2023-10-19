В Беларуси заявили, что хотят сыграть со сборной России

«Конечно, это возможно. Лучше спросить у глав наших футбольных федераций. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В октябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча, сначала сыграв с Камеруном (1:0) в Москве, а затем со сборной Кении (2:2) в турецкой Анталье. Следующая международная пауза пройдёт в ноябре.