Экс-кандидат в президенты Франции поддержал Бензема

«Здравствуйте, господин Бензема. Мы не знакомы, и я ничего не знаю о футболе. Но правительство и его друзья решили вас демонизировать. Вас называют «бумажным французом».



С такими врагами, которые выражаются таким образом, вы наверняка замечательный человек, не испытывающий этническую или религиозную ненависть.



Как внук людей, которых петенисты (сторонники идей «Национальной революции», провозглашенных в 1940 году Филиппом Петеном – Sports.ru) также называли «бумажными французами», у которых забирали документы за то, что они были французами менее десяти лет, я знаю, что Франция принадлежит всем, кто ее выбирает. Те, кто оскорбляет нас, не заслуживают ее», – написал лидер партии La France insoumise Жан-Люк Меланшон в твиттере.