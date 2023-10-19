Татьяна Тарасова встала на сторону Абаскаля в конфликте с Соболевым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя отстранение футболиста «Спартака» Александра Соболева от занятий в общей группе, заявила «Матч ТВ», что слово тренера — закон и даже нечего обсуждать.

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Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10 го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России из за нарушения дисциплины. По информации «Матч ТВ», Соболев был отстранен от занятий с командой после эмоционального ответа на претензии Абаскаля, которые специалист предъявил в жесткой и оскорбительной манере.

— Как тренер считает нужным, так и делает. Не понимаю, в чем здесь скандал. А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера — закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всё.

— Ваш папа легендарный тренер Анатолий Тарасов, работая в ЦСКА и сборной СССР, мог так же поступить в отношении хоккеистов?

— Я не знаю, кто мог у него что то нарушить. Как и у меня никто ничего не нарушал, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В воскресенье «Спартак» на домашнем стадионе примет «ПАРИ НН» в матче 12 го тура МИР РПЛ. Московская команда после 11 туров набрала 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Соболев в десяти играх чемпионата и Кубка России забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.