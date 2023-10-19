Названы самые дорогие российские футболисты

Интернет-портал Transfermarkt представил список из десяти самых дорогих российских футболистов по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

Стоит отметить, что стоимость Дмитрия Баринова («Локомотив»), Даниила Фомина («Динамо») и Данилы Глебова («Ростов») также оценена в € 8 млн.