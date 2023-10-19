Названы самые дорогие российские футболисты

Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов
Интернет-портал Transfermarkt представил список из десяти самых дорогих российских футболистов по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.
Топ-10 самых дорогих российских футболистов:
1. Александр Головин («Монако», Франция) — € 30 млн;
2. Матвей Сафонов («Краснодар») — € 16 млн;
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания) — € 15 млн;
4. Фёдор Чалов (ЦСКА) — € 12 млн;
5. Иван Обляков (ЦСКА) — € 10 млн;
6. Далер Кузяев («Гавр», Франция) — € 10 млн;
7. Александр Соболев («Спартак») — € 9 млн;
8. Алексей Миранчук («Аталанта», Италия) — € 9 млн;
9. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 8 млн;
10. Константин Тюкавин («Динамо») — € 8 млн.
Стоит отметить, что стоимость Дмитрия Баринова («Локомотив»), Даниила Фомина («Динамо») и Данилы Глебова («Ростов») также оценена в € 8 млн.