Диего Лаксальт поделился впечатлениями от продления контракта с «Динамо»

Футболист «Динамо» Диего Лаксальт высказался о продлении контракта с московским клубом.

«Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

Уругваец перешёл в «Динамо» летом 2021 года из итальянского «Милана» — по информации Transfermarkt, за € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Лаксальт был переведён на новую для себя позицию – в опорную зону. Диего уже принял участие в десяти матчах сезона во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами.