«Рома» сделала заявление по поводу обвинений своих футболистов в игре на ставках

«В ответ на недавние слухи о предполагаемой причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о ставках на футбол, «Рома» выражает свою полную поддержку Николе Залевски и Стефану Эль-Шаарави, которые подверглись спекуляциям, наносящим ущерб их репутации. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, утверждающим, что они не имеют никакого отношения к совершению ставок», — написано в заявлении на официальном сайте «Ромы».