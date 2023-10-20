Назван самый шокирующий трансфер в истории футбола

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 трансферов, ставших самыми шокирующими в истории футбола.

Возглавил список португалец Луиш Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал». На втором месте трансфер англичанина Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Замыкает топ-3 переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Топ-10 шокирующих трансферов:

Луиш Фигу (Португалия) — из «Барселоны» в «Реал»;

Сол Кэмпбелл (Англия) — из «Тоттенхэма» в «Арсенал»;

Неймар (Бразилия) — из «Барселоны» в «ПСЖ»;

Карлос Тевес и Хавьер Маскерано (оба Аргентина) — из «Коринтианса» в «Вест Хэм»;

Эрик Кантона (Франция) — из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»;

Роберто Баджо (Италия) — из «Фиорентины» в «Ювентус»;

Кевин Киган (Англия) — из «Гамбурга» в «Саутгемптон»;

Лютер Блисетт (Англия) — из «Уотфорда» в «Милан»;

Энди Коул (Англия) — из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»;

Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес (оба Аргентина) — из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».