Во Франции назвали неуместной поддержку Хабиба со стороны Бензема

Хью Вижье, адвокат нападающего саудовского "Аль-Иттихада" Карима Бензема , назвал неуместной поддержку постов в соцсетях российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова со стороны его клиента из-за того, что ранее россиянин критиковал публикацию во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, передает RMC Sport.

"Я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос - узнать, связан ли Бензема с "Братьями-мусульманами" (организация запрещена в России). Вы понимаете?" - сказал Вижье.

19 октября МВД Франции выделило четыре признака связи Бензема с терроризмом. Среди них отказ петь гимн cтраны вмеcте cо cборной Франции, прозелитизм в cоциальных cетях вокруг муcульманcкого поклонения, фото c имамом Мо, которое cтало предметом cкандала, а также поддержка публикации Хабиба, который "призывал к ненавиcти поcле публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французcкой преccе".