Футболист «Баварии» выразил сожаление о посте в поддержку Палестины

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен опроверг новость о том, что футболист клуба Нуссайра Мазрауи отстранили от тренировок за посты в соцсетях в поддержку Палестины. Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

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«Мазрауи убедительно заверил нас, что, как миролюбивый человек, он решительно отвергает террор и войну. Он сожалеет, если его посты вызвали раздражение», — сказал Дризен.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила».

В текущем сезоне Мазрауи провел за мюнхенский клуб девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. «Бавария» после семи туров набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов немецкий клуб одержал две победы в двух матчах: над «Манчестер Юнайтед (4:3) и «Копенгагеном» (2:1).