Экс-игрок «Рубина» назвал самое яркое воспоминание о матче с «Барселоной»

«Моё самое яркое воспоминание в матче с «Барселоной» — празднование второго гола Карадениза. Я помню ту радость, которую мы испытывали, это был экстаз радости и гордости за то, чего мы добились, победив на тот момент лучшую команду мира», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.