Футболистка Абдуллина сыграет с «Челси» на групповом этапе ЛЧ

Женский футбольный клуб «Париж», за который на правах аренды из «Челси» выступает россиянка Алсу Абдуллина, попал в одну группу Лиги чемпионов с лондонским клубом.

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Помимо «Парижа» и «Челси» в группу D также попал мадридский «Реал» и шведский «Хеккен».

За парижский клуб 22-летняя россиянка приняла участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметилась голевыми действиями.

Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.