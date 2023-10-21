"Факел" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

© пресс-служба ФК "Оренбург"

На 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв. В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но успел первым на добивание — 2:1.