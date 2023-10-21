Захарян впервые вошел в стартовый состав "Реал Сосьедад"

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые включен в стартовый состав "Реал Сосьедад" на матч чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

В матче десятого тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" примет "Мальорку". Встреча начнется в 15:00 мск.

8 октября Захарян впервые сыграл после заражения коронавирусом, он вышел на замену в матче девятого тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (1:2). 23 сентября "Спорт-Экспресс" сообщил, что игрок пропустит матч шестого тура чемпионата Испании с "Хетафе" из-за болезни. 25 сентября в "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что футболист заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления. На следующий день Захарян уже провел первую тренировку с командой.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа 2023 года. В составе команды он провел четыре матча в чемпионате Испании и пока не записал на свой счет результативных действий.