Российский клуб отстранил футболиста за отказ выходить на замену

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал, что клуб отстранил защитника Игоря Калинина за отказ выходить на замену в матче 12-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Его слова приводит «Чемпионат».

«Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека», — подчеркнул Котов.

В заявлении «Факела» говорится, что Котов не сможет тренироваться с первой командой, а дальнейшее решение по футболисту примет тренерский штаб и руководство клуба.

«Факел» на выезде одержал победу над «Оренбургом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча прошла 21 октября и завершилась со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, но в добавленное время воронежцы вырвали победу, отличился Никита Моцпан.