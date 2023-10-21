"Краснодар" и "Балтика" сыграли вничью

Лидер чемпионата России "Краснодар" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростех-Арене".

© Пресс-служба ФК "Краснодар"

В составе "Краснодара" забитыми мячами отметились Джон Кордоба (17-я минута) и Эдуард Сперцян (61, с пенальти). У "Балтики" отличились Максим Кузьмин (24) и Анхело Энрикес (36).

"Краснодар" остается единственной командой в чемпионате России, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. В 12 играх коллектив Владимира Ивича набрал 28 очков, одержав 8 побед при 4 ничьих. "Балтика" с 11 очками располагается на 13-й строчке.