«Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ, разгромив в гостях «Урал»

«Сочи» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в гостевом матче 12 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ). Воскресная встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1. В составе гостей отличились Кирилл Кравцов (15 я минута), Никита Бурмистров (17), Мартин Крамарич (34) и Иван Игнатьев (88, с пенальти), забивший дебютный мяч за южан. У хозяев гол в активе Андрея Егорычева (38). Команда Александра Точилина прервала шестиматчевую серию поражений в чемпионате России, набрала 9 очков и идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда Виктора Ганчаренко не побеждает в РПЛ семь матчей подряд и с 16 очками располагается на девятой строчке. В следующем туре 29 октября сочинцы сыграют на выезде с «Пари НН», «Урал» в этот же день сыграет в Москве с «Динамо». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат России. 2023-24. Тур 12 «Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 1:4 (1:3) Голы: Егорычев, 38 (ВИДЕО). — Кравцов, 15 (ВИДЕО). Бурмистров, 17 (ВИДЕО). Крамарич, 34 (ВИДЕО). Игнатьев, 88 (с пенальти) (ВИДЕО).