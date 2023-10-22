«Сочи» одержал первую победу при Точилине – над «Уралом» в 12-м туре РПЛ

«Сочи» победил «Урал» в гостевом матче 12-го тура РПЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1.

Три главных факта

1. «Сочи» одержал первую победу при Александре Точилине. До этого команда уступила в пяти матчах под его руководством. Серия поражений «Сочи» составила девять игр.

«Урал» не побеждает в РПЛ семь матчей подряд (четыре поражения, три ничьи).

2. Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров забил в РПЛ впервые с 11 апреля 2021 года (тогда он отличился в матче с «Зенитом»). Безголевая серия 34-летнего игрока в РПЛ составила 57 матчей.

3. Нападающий «Урала» Андрей Егорычев забил в третьем матче подряд. До этого он поразил ворота «Ростова» в РПЛ и «Рубина» в Кубке России. Всего в РПЛ у Егорычева три гола и одна голевая передача.

РПЛ. 12-й тур

«Урал» – «Сочи» – 1:4