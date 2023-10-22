«Сочи» одержал первую победу при Точилине – над «Уралом» в 12-м туре РПЛ
«Сочи» победил «Урал» в гостевом матче 12-го тура РПЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1.
Три главных факта
1. «Сочи» одержал первую победу при Александре Точилине. До этого команда уступила в пяти матчах под его руководством. Серия поражений «Сочи» составила девять игр.
«Урал» не побеждает в РПЛ семь матчей подряд (четыре поражения, три ничьи).
2. Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров забил в РПЛ впервые с 11 апреля 2021 года (тогда он отличился в матче с «Зенитом»). Безголевая серия 34-летнего игрока в РПЛ составила 57 матчей.
3. Нападающий «Урала» Андрей Егорычев забил в третьем матче подряд. До этого он поразил ворота «Ростова» в РПЛ и «Рубина» в Кубке России. Всего в РПЛ у Егорычева три гола и одна голевая передача.
РПЛ. 12-й тур
«Урал» – «Сочи» – 1:4
Голы: Кравцов, 15 (0:1); Бурмистров, 17 (0:2); Крамарич, 34 (0:3); Егорычев, 38 (1:3); Игнатьев, пен. 88 (1:4)