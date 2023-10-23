Футболист «Ростова»: в матче с «Ахматом» в наши ворота не залетело то, что залетало ранее

— В матче с «Ахматом» в наши ворота просто не залетело то, что залетало ранее. Вот и все.

— Первый тайм против «Краснодара» был лучше. Но если брать глобально, то у нас была хорошая серия из игр, где результат был не очень, но по самой игре и отношению к ней все было в порядке. Самое главное — не расслабляться, продолжать выкладываться на тренировках, — сказал Глебов «Матч ТВ».