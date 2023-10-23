Футболист «Ростова»: в матче с «Ахматом» в наши ворота не залетело то, что залетало ранее

Футболист «Ростова» Глебов: «В матче с «Ахматом» в наши ворота не залетело то, что залетало ранее»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил «Матч ТВ», что в матче 12 го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» команде немного повезло, в отличие от предыдущих игр.
Воскресная встреча в Ростове на Дону завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Команда Валерия Карпина поднялась на 10 е место в турнирной таблице МИР РПЛ.
— В матче с «Ахматом» в наши ворота просто не залетело то, что залетало ранее. Вот и все.
— Это лучший матч сезона?
— Первый тайм против «Краснодара» был лучше. Но если брать глобально, то у нас была хорошая серия из игр, где результат был не очень, но по самой игре и отношению к ней все было в порядке. Самое главное — не расслабляться, продолжать выкладываться на тренировках, — сказал Глебов «Матч ТВ».
«Ростов» в следующем туре РПЛ в субботу примет московский «Локомотив».