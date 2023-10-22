Головин обошёл Мбаппе в списке лучших бомбардиров «Монако»

Сегодня, 22 октября, прошёл матч 9-го тура французского чемпионата, где встречались «Монако» и «Метц». «Монако» обыграл «Метц» со счётом 2:1 благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина .

Два забитых гола в матче с «Метцем» помогли Головину достичь отметки в 29 забитых мячей за «Монако». Таким образом, российский полузащитник обошёл в списке лучших бомбардиров французского клуба таких игроков, как Тьерри Анри (28 голов), Бернарду Силва (28 голов) и Килиан Мбаппе (27 голов). Александр вышел на 37-е место в списке лучших бомбардиров клуба. Первую строчку по данному показателю занимает Делио Онис, у него 193 гола.