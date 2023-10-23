Рабьо: победу в матче с «Миланом» посвящаем Фаджоли

«Эта победа весит так много. Мы хотели показать, что мы здесь и что в этом году у нас стоит цель финишировать в первой четвёрке. Сегодня вечером мы преуспели, даже с точки зрения отношения к делу. Мы должны провести все матчи таким образом.



Мы — команда. Мы все знаем, что случилось с Николо. Он тренируется с нами каждый день, и эту победу мы посвящаем ему. Мы поддерживаем его и стараемся побеждать ради него. Также надеюсь, что Данило вернётся к следующей игре. Если его не будет, я готов снова стать капитаном», — приводит слова Рабьо сайт журналиста Альфредо Педуллы.