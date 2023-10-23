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Сборная России может сыграть с Суданом и Сейшелами в 2024-м

РФС продолжает поиск новых соперников для сборной России.

Сборная России может сыграть с Суданом
© Sports.ru

Ранее стало известно, что союз ведет переговоры о возможном проведении товарищеских матчей с Сенегалом, Занзибаром и Танзанией.

По информации «Матч ТВ», сборная России также может сыграть сыграть с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году. Представители футбольных федераций всех этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.

Места проведения и точные даты игр пока не обсуждались.

В октябре сборная России провела товарищеские матчи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

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