РФС продолжает поиск новых соперников для сборной России.
Ранее стало известно, что союз ведет переговоры о возможном проведении товарищеских матчей с Сенегалом, Занзибаром и Танзанией.
По информации «Матч ТВ», сборная России также может сыграть сыграть с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году. Представители футбольных федераций всех этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.
Места проведения и точные даты игр пока не обсуждались.
В октябре сборная России провела товарищеские матчи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2).
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Сборная России может сыграть с Суданом и Сейшелами в 2024-м. Ранее писали о матчах с Сенегалом, Занзибаром и Танзанией
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