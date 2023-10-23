Сборная России может сыграть с Суданом

По информации «Матч ТВ», сборная России также может сыграть сыграть с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году. Представители футбольных федераций всех этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.