«Шахтер» разорвал контракт со сбежавшим в Россию футболистом

«Шахтер» расторг соглашение с футболистом Александром Роспутько. Футболист не возвратился в расположение команды и фактически отказался от исполнения обязанностей по контракту», — говорится в сообщении.

13 октября сообщалось, что Александр Роспутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.